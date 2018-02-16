В Краснодаре будут судить владельца катера «Аврора» за перегруз во время морских прогулок

Возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни людей.

По версии следствия, в августе 2017 года 46-летний мужчина оказывал платные услуги — морские прогулки по акватории Черного моря. На пляже в поселке Джубга Туапсинского района он посадил на катер «Аврора» 25 пассажиров. Притом что вместимость судна не должна была превышать 11 человек. Перегруз катера напрямую влияет на его устойчивость в пути и маневренность, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Следствие собрало достаточно доказательств, расследование завершено, материалы дела передали в суд.

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