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Преступление произошло 2 февраля в Армавире. Расследование завершено, в декабре дело передали в суд.

Следственный отдел по городу Армавиру СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении 51-летней женщины. Ее обвиняют в убийстве 82-летней пенсионерки, сопряженном с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбое с незаконным проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), похищении паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Во время следствия обвиняемая находилась под стражей. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в Краснодарский краевой суд.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», тело 82-летней женщины обнаружили вечером 2 февраля 2018 года в одном из домов на улице Шмидта. По версии следствия, в этот день к пенсионерке зашла женщина, которая раньше оказывала услуги по ремонту дома. Под видом контролера электросетей злоумышленница вошла в дом, при этом она надеялась, что пенсионерка ее не узнает. Воспользовавшись моментом, когда хозяйка отлучилась, гостья достала из-под стола кухни сумку, в которой пенсионерка хранила 50 тыс. рублей.

В этот момент хозяйка вернулась и узнала злоумышленницу. Она взяла швабру и костыль и попыталась вернуть деньги. В ответ злоумышленница несколько раз ударила оппонентку фонарем по голове, после чего задушила ее шнуром. Похитив паспорт, банковскую карту, ювелирные украшения и деньги, она скрылась. Вечером того же дня погибшую обнаружил знакомый, о чем заявил в правоохранительные органы. Возбудили уголовное дело. 

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