В Краснодаре будут судить застройщика за обман 164 дольщиков на 250 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего генерального директора ООО «АрмадаГрад».

Застройщика обвинят в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2014 году местный житель создал юрлицо ООО «Армада Град», открыл отдел по продаже квартир в ЖК «Большая Российская».

С 2015 по 2016 годы он привлекал деньги граждан по договорам долевого участия. Многоквартирный жилой дом не сих пор не достроили, обязательства перед гражданами не исполнили.

От преступных действий мужчины пострадало 164 гражданина, ущерб составил более 250 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Прикубанский районный суд, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.