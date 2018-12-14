В Краснодаре бывшая сотрудница ломбарда украла украшения и деньги

Ущерб составил около 300 тыс. рублей.

В дежурную часть отдела полиции поселка Калинино поступило сообщение о пропаже денег и ювелирных изделий из ломбарда на улице Российской. Правоохранители установили, что при проведении ревизии работники организации обнаружили недостаток нескольких украшений и денег на общую сумму около 300 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастна одна из сотрудниц, которая присвоила имущество при увольнении. Женщину объявили в федеральный розыск. Полицейские обнаружили ее в Кропоткине. В отделе полиции ранее судимая за кражу 36-летняя экс-работница ломбарда призналась, что на такой поступок ее толкнуло тяжелое материальное положение и долги.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Ей грозит лишение свободы сроком до шести лет.

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