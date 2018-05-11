В Краснодаре бывшего директора фирмы заподозрили в неуплате 39 млн рублей налогов

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным следствия, генеральный директор ООО «СтройОптТорг», занимающегося оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, в 2016 году предоставил декларации по НДС с данными о фиктивных сделках с контрагентами. Он уклонился от уплаты налогов в размере более 38,8 млн рублей, что составило 81% от общей суммы всех налогов, подлежащих уплате в бюджет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие назначило судебно-бухгалтерскую экспертизу, изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, устанавливается имущество, на которое может быть наложен арест. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование продолжатся.

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