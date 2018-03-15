В Краснодаре Центр поддержки предпринимательства займется бухгалтерским сопровождением

Руководитель департамента инвестиций и развития МСП Юрий Волков встретился с резидентами центра и участниками проекта «Школа молодого предпринимателя» в коворкинг-центре «Место действия».

Начинающие бизнесмены рассказали о направлениях своего бизнеса, а также о потребностях в дополнительных мерах государственной поддержки.

«Мы открываем новый вид услуг в Центре поддержки — это полное бухгалтерское сопровождение. Если раньше мы оказывали только консультационные бухгалтерские услуги, то теперь партнеры центра помогут вам с первичной документацией, ведением налоговой отчетности», — рассказал Юрий Волков.

Коворкинг-центр в Краснодаре является пилотным проектом. В планах — распространение практики создания подобных площадок и в муниципалитетах.

Во время встречи обсудили работу Фонда микрофинансирования края. Было отмечено, что спрос на его услуги повысился. В связи с этим был создан реестр очередных заявок на получение микрозаймов.

Так, с 1 января 2018 года Фондом микрофинансирования уже выдано 130 займов на сумму около 195 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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