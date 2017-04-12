В Краснодаре часть балкона упала на припаркованный автомобиль

В Краснодаре 12 апреля часть балкона обрушилась на припаркованный у дома отечественный автомобиль.

«Сообщение об инциденте на улице Дунайской поступило около 15:00. На месте полиция установила, что на 15-м этаже строители проводили ремонтные работы по демонтажу бетонных стен балкона. В результате чего бетонный блок упал и повредил машину», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Владелец автомобиля оказался соседом по лестничной площадке хозяина квартиры, где проводили ремонтные работы. Потерпевший написал заявление в полицию о причиненном ему ущербе. Проводится проверка, по результатам которой лица, виновные в причинении ущерба, будут обязаны его возместить.

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