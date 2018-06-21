В Краснодаре часть Вишняковского сквера вернули муниципалитету

По поручению главы города Евгения Первышова, зеленую зону приведут в порядок и благоустроят.

Продолжительные судебные разбирательства по возвращению Краснодару земельного участка с зелеными насаждениями по улице Ставропольской, 49, который граничит с Вишняковским сквером, завершены.

«Этого момента мы ждали вместе с горожанами. Зеленые зоны, особенно такие, как эта, необходимо сохранять, они нужны Краснодару. Включить в общую черту уже существующего сквера этот земельный участок, который к тому же является особо охраняемой природной территорией, — самое логичное, правильное и, можно сказать, единственно возможное решение. Другого развития событий здесь просто не могло быть, никакого иного назначения, кроме как парковая территория, у этого участка никогда не будет. Уверен, после необходимого благоустройства она предстанет перед горожанами во всей красе и станет таким же излюбленным местом отдыха и прогулок, как и основная часть сквера», — сказал Евгений Первышов при посещении земельного участка.

Глава Краснодара провел выездное совещание по дальнейшему развитию и преобразованию территории в полноценную комфортную зеленую зону по образцу остальной части сквера, которую благоустроили в прошлом году.

По информации департамента муниципальной собственности и городских земель, земельный участок площадью 0,75 га по улице Ставропольской, 49 был предоставлен в аренду ООО «Катерина-Сити». Компания намеревалась возвести на нем гостиничный комплекс, приступила к устройству фундамента. Руководством города при активной поддержке краевых властей было принято решение, поддержанное горожанами, — зеленую зону сохранить, остановить любое строительство и вернуть земельный участок муниципалитету.

С 2015 года администрация Краснодара добивалась сноса самовольного объекта и освобождения земельного участка. Как рассказал директор департамента муниципальной собственности и городских земель Александр Нарижный, в ближайшее время арендатор должен освободить участок от строений и привести его в пригодное для использования состояние.

Евгений Первышов отметил, что предстоит серьезный фронт работ по наведению порядка, формированию аллей, устройству пешеходных дорожек, озеленительным работам. При этом глава города поставил задачу — разработать проект благоустройства зеленой зоны в единой концепции с уже обновленной частью сквера.

Замглавы Краснодара Евгений Зименко отметил, что предварительные наработки уже есть. По предложению, высказанному местными жителями, в этой части сквера планируется оборудовать большую игровую и спортивную зону для детей разных возрастов, провести озеленительные работы, установить малые архитектурные формы.

В подготовке этого проекта, как и других, реализуемых в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», примет участие КБ «Стрелка», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце 2017 года в Краснодаре после реконструкции открыли Вишняковский сквер. В сквере впервые произвели планировку территории, продумали сеть пешеходных дорожек, выделили зоны под детскую площадку с качелями и другим игровым оборудованием.

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