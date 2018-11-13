В Краснодаре частично ограничили движение транспорта для работ на ливневой канализации

Проезд ограничили в разных частях города до 17 декабря на время проведения ремонтных работ.

«Ограничения уже действуют точечно в местах, где ведут работы по ремонту коллекторов для улучшения их пропускной способности, что положительным образом скажется на работе ливнесточной системы, прежде всего, в центральной части города. Рекомендуем автомобилистам быть особо внимательными при проезде этих участков улично-дорожной сети, соблюдать ПДД», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодара, работы по ремонту коллекторов с частичным ограничением движения транспорта ведут по адресам:

— улицы Северная — Красноармейская;

— улицы Рашпилевская — Пашковская;

— 40 лет Победы, 144/4;

— Школьная, 13;

— Передерия, 105;

— улицы Коммунаров — Постовая;

— Карякина, 8/1;

— Харьковская, 85/1;

— улицы Гоголя — Чкалова;

— Гоголя, 34;

— улицы Красная — Гимназическая;

— Ставропольская, 176;

— улицы Уральская — Симферопольская;

— Авиагородок, 17;

— улицы Горького — Кирова;

— Мира, 26;

— Красная, 70;

— улицы Советская — Красная;

— улицы Рашпилевская — Калинина;

— улицы Рашпилевская — Ленина;

— Длинная, 100;

— улицы Красная — Комсомольская;

— улицы Кубанская набережная — Ленина.

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