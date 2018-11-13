В Краснодаре частично ограничили движение транспорта для работ на ливневой канализации

Проезд ограничили в разных частях города до 17 декабря на время проведения ремонтных работ.
«Ограничения уже действуют точечно в местах, где ведут работы по ремонту коллекторов для улучшения их пропускной способности, что положительным образом скажется на работе ливнесточной системы, прежде всего, в центральной части города. Рекомендуем автомобилистам быть особо внимательными при проезде этих участков улично-дорожной сети, соблюдать ПДД», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Как сообщает пресс-служба администрации Краснодара, работы по ремонту коллекторов с частичным ограничением движения транспорта ведут по адресам:
— улицы Северная — Красноармейская;
— улицы Рашпилевская — Пашковская;
— 40 лет Победы, 144/4;
— Школьная, 13;
— Передерия, 105;
— улицы Коммунаров — Постовая;
— Карякина, 8/1;
— Харьковская, 85/1;
— улицы Гоголя — Чкалова;
— Гоголя, 34;
— улицы Красная — Гимназическая;
— Ставропольская, 176;
— улицы Уральская — Симферопольская;
— Авиагородок, 17;
— улицы Горького — Кирова;
— Мира, 26;
— Красная, 70;
— улицы Советская — Красная;
— улицы Рашпилевская — Калинина;
— улицы Рашпилевская — Ленина;
— Длинная, 100;
— улицы Красная — Комсомольская;
— улицы Кубанская набережная — Ленина.
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