В Краснодаре частично перекрыли улицу Коммунаров

На участке от Горького до Пашковской, начиная с 25 июня, в течение месяца будут ремонтировать трамвайные пути.

Автомобили там будут двигаться по временной схеме: проезжать по очереди по одной из полос.

Ремонтные работы продолжаются и на Офицерском мосту. Рабочие приступили к обновлению внешних полос, движение по ним сейчас перекрыто.

«К 20 июля мы планируем пустить все четыре полосы на въезд и все четыре на выезд, а потом, уже к 10 августа, отремонтировать еще и пешеходные зоны. В них появятся новые бордюры, асфальт, изоляция, перила и водоотвод», — сообщил начальник ремонтного участка Александр Шаповалов.

Дорожники работают круглосуточно в несколько смен, идут с опережением сроков, чтобы сдать объект как можно раньше.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работы на Офицерском путепроводе стартовали 3 июня. К ремонту улицы Офицерской подрядная организация приступила после завершения преобразования Зиповского кольца в Т-образный перекресток. Изменилась конфигурация перекрестка — «зеленый островок» в форме круга уменьшен и преобразован в треугольник, второй «зеленый островок» на улице Офицерской ближе к Колхозной убран. Специалисты считают, что новая схема движения позволит полностью избавиться от пробок на этом участке.

Внутренние полосы Офицерского моста открыли в ночь на 23 июня.

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