В Краснодаре чествовали лучших работников нефте- и газопромышленности

С профессиональным праздником их от имени главы региона поздравили его заместители Андрей Алексеенко и Анатолий Вороновский.

Топливно-энергетический комплекс Кубани — это почти 5 тыс. км магистральных газопроводов, две сотни распределительных станций, миллиарды тонн добытого за год природного газа и почти 1 млн т нефти. На сегодняшний день в крае реализуются крупные проекты, например, «Турецкий поток» или план газификации будущего индустриального парка «Краснодар» в Динском районе.

«Мы вместе с нашими главными партнерами — государственными компаниями «Газпром» и «Роснефть» — развиваем этот комплекс. Что касается газификации края, за последние пять лет охвачено 8%. Мы сегодня имеем 88%, что сейчас выше среднестатистического показателя на 20%», — отметил первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Профессиональный праздник своим появлением в какой-то степени обязан именно Кубани, ее первопроходцам — краснодарским нефтяникам и газовикам. На территории региона более 150 лет назад был получен первый баррель российского «черного золота». В честь этого события в 1937 году около станицы Крымской был установлен обелиск нефтяной скважине, более известной под названием «Бабушка-вышка».

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