В Краснодаре чествовали стипендиатов банка «Центр-инвест»

Учащиеся кубанских вузов демонстрировали свои успехи в науке и разрабатывали стратегии развития бизнеса. В этом году на конкурс было представлено 1,2 тыс. работ.

Каждый из 100 победителей получил стипендию в размере 20 тыс. рублей, а также льготный кредит для запуска своего бизнеса.

«Банк «Центр-инвест» — это социально ответственный банкинг. Мы отвечаем не только за наши финансовые показатели, но и за ту окружающую среду, за ту экосистему, в которой работаем. Юг России — это лучшее место во всем мире для инвестиций. Поэтому нужно прежде всего для самих себя создать наиболее талантливых специалистов», — считает председатель Совета директоров банка «Центр-инвест» Василий Высоков.

Лучшие идеи будут применены на практике, а их авторы получат возможность стажироваться в банке. Конкурс проводится уже 15-й год. За это время больше 17 тыс. студентов получили именные стипендии банка.

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