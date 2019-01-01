Это произошло 1 января в 6:08 около кафе на улице Красноармейской, 64.

Момент кражи елки от входа в заведение попал на камеру наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как четверо злоумышленников вытаскивают елку из специальной клумбы с землей и убегают.

«Четверо гринчей совершили преступление века: варварски вырвали елку с новогодними украшениями и похитили дух Нового года. Данное деяние не ускользнуло от камер видеонаблюдения, информация передана в органы МВД», — написали очевидцы в социальных сетях.

Обстоятельтва произошедшего выясняются.

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