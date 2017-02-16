В Краснодаре четырем пострадавшим при пожаре в многоэтажке выдали паспорта

В Краснодаре 16 февраля сотрудники полиции выдали паспорта четырем гражданам, которые пострадали из-за пожара в доме на улице Прокофьева.

Это краснодарцы, которые обратились в управление по вопросам миграции. Сейчас правоохранители устанавливают точное количество человек, утративших документы в результате пожара. Всех граждан своевременно консультируют, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В местах массового расселения пострадавших, а также на месте происшествия работают мобильные группы сотрудников управления по вопросам миграции. Они принимают заявления о восстановлении утраченных документов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. По предварительным данным, пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой.

В горящей многоэтажке в Краснодаре обнаружили тело погибшего. Мэр Краснодара Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

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