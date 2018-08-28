В Краснодаре числившийся в розыске подросток угнал иномарку и устроил ДТП

Полицейские кубанской столицы 28 августа задержали 16-летнего жителя Белореченского района по подозрению в угоне.

Ночью в полицию Краснодара поступило сообщение о ДТП на улице Аэродромной. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и врезался в бетонные ограждение и столб. На место прибыли сотрудники ДПС и обнаружили разбитую машину. При этом водитель при виде полицейских попытался убежать, но его поймали.

Оказалось, что за рулем машины был 16-летний житель Белореченска, который 14 августа уехал из дома и числился в розыске как без вести пропавший. Подростка передали инспектору по делам несовершеннолетних, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

После этого парень рассказал о том, что на улице Красных Партизан обнаружил открытый припаркованный автомобиль с ключами от стоящего рядом другого автомобиля и решил покататься на нем.

По факту произошедшего проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ об угоне. Подростку грозит до пяти лет лишения свободы.

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