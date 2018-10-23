В Краснодаре демонтируют павильон на пересечении Славянской и Толбухина

Торговый павильон самовольно установили в начале октября на улице Славянской, 85. Завершается процесс его демонтажа.

Киоск для розничной торговли установлен на муниципальной земле 10 октября без соответствующей разрешительной документации. Работники управления муниципального контроля уже 11 октября разместили на нем требование убрать самовольно размещенную конструкцию, мешающую движению пешеходов. Собственник это требование проигнорировал, и после истечения положенного по закону срока его демонтировали, сообщил начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.

Он добавил, что киоск был установлен вблизи земельного участка, на котором ранее находился аналогичный торговый объект. В настоящее время администрация Краснодара вернула земельный участок в муниципальную собственность.

Всего в 2017 году в Краснодаре демонтировали 119 незаконных ларьков и киосков. С начала 2018-го — 125, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», задачу вернуть в собственность муниципалитета 33 участка, где были размещены несанкционированные торговые объекты, мэр Евгений Первышов поставил в начале года. Суды первой инстанции удовлетворили требования администрации города по всем 33 участкам земли.

Три киоска из этого перечня демонтированы в августе — напротив дома № 27 на проспекте Чекистов, на пересечении улиц Красной и Одесской, на Атарбекова, 40.

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