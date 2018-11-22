В Краснодаре демонтируют забор на Кубанской набережной

22 ноября в 13:44

Его возвел застройщик одного из комплексов и таким образом оградил для жителей домов целую парковую зону. Однако никакого разрешения на это он не получил.

Территория площадью около 5000 кв. м находится в собственности муниципалитета. Согласно городским проектам, именно это место должно быть в открытом доступе для всех желающих.

«Нами совместно принято решение, что на следующей неделе муниципальные службы демонтируют данное ограждение. Эта часть парка будет использоваться всеми отдыхающими и всеми жителями Краснодара», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Болдин.

Внутри придомовой территории есть аллеи, скамейки и детская площадка. Их, по словам вице-губернатора, сносить не будут. Однако если это сделает собственник, власти города поставят другие, ничуть не хуже. Что касается забора, его отвезут на городской склад, где он будет лежать до тех пор, пока не объявится его владелец.

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