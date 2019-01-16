В Краснодаре день рождения писателя Павла Бажова отметят балетом «Каменный цветок»

Со дня рождения писателя, фольклориста и публициста Павла Бажова 27 января исполнится 140 лет.

«Урал вдохновил Сергея Прокофьева — композитор воплотил в музыке его мощь, красоту и своеобразные предания, пересказанные Бажовым в «Малахитовой шкатулке». В музыке «Каменного цветка» яркий цыганско-ярмарочный разгул оттеняет непривычная для балетов на русскую тему мелодичность», — рассказали в пресс-службе Творческого объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова.

Балет «Каменный цветок» поставил Юрий Григорович. Он сотрудничал с мастером сценографии Симоном Вирсаладзе.

Балет пройдет 20 января в Музыкальном театре, начало — в 17:00.