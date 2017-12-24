В Краснодаре дети увидят новогодние приключения кота Мурлентия

Краевая библиотека имени братьев Игнатовых пригласила читателей на интерактивный кукольный спектакль, его покажут 25 и 26 декабря.

Начало представлений «Новогодние приключения кота Мурлентия» — в 10:00.

Главный герой мультимедийной истории кот Мурлентий — двоюродный брат кота Матроскина и внучатый племянник кота Ученого.

Дошколята, пришедшие в библиотеку, познакомятся с персонажем и помогут ему подготовиться к встрече Нового года. Они станут свидетелями происшествий в сказочном лесу — Баба-яга отправила туда Мурлентия за елкой и Дедом Морозом.

Дети ответят на вопросы викторины, выполнят творческие задания и споют новогодние песни, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

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