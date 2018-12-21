В Краснодаре детям показали космическое новогоднее представление

В празднике приняли участие 80 школьников. Это воспитанники детских домов и учащиеся общеобразовательных учреждений. Необычное приключение им подарили сотрудники образовательного проекта «Единая промышленная карта», а также госкорпорации «Роскосмос» и «Центр подготовки космонавтов».

Артем Шеремет разноцветной мастикой украшает рождественский пряник. Мальчик уверенно выводит узоры, сменяя снежинки елочками. С будущей профессией начинающий кондитер уже определился, осталось только рассказать о своих планах Деду Морозу.

«В Деда Мороза я верю с двух лет. Я именно верю в него, потому что мне говорили, что он есть. Когда я загадывал ему желания, они практически всегда исполнялись», — сказал воспитанник краснодарского детского дома «Рождественский» Артем Шеремет.

К встрече с зимним волшебником дети готовились ответственно: отличная учеба, успехи в творческих конкурсах и спорте стали билетом на праздник. Дети участвовали в гонках и мастер-классах. Все это проходило на крупнейшем заводе Краснодарского края.

«Одним из реабилитационных мероприятий является профориентация наших детей. Каждому ребенку показывают, что он сможет трудиться на предприятии, после таких праздников это становится им интересно», — отметила начальник отдела министерства труда и социального развития Краснодарского края Ивета Исаева.

По сюжету спектакля, инопланетные злодеи украли исказитель времени. В опасности был не только предстоящий праздник, но и будущее планеты. Вместе с Алисой и другими героями сказки дети отправились покорять просторы Вселенной.

«Когда-то все мечтали быть космонавтами, а сейчас эта тема немного уходит, все хотят быть блогерами, поэтому мы заказали специальную атрибутику», — рассказала руководитель образовательного проекта «Единая промышленная карта» Светлана Темеркаева.

Если межгалактические приключения детей — лишь сказка, то работа космонавтов —реальность. О том, как живут и трудятся люди на орбите, ребята узнали на виртуальной экскурсии.

Дед Мороз появился под конец праздника, станцевал с детьми и раздал им подарки, а напоследок пообещал исполнить все их желания.

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