Его посмотрели 250 детей.

Праздничный спектакль юным зрителям с ограниченными возможностями здоровья или оставшимся без попечения родителей показали в краснодарской филармонии. Перед представлением с ними играли персонажи мультфильмов и Дед Мороз со Снегурочкой.

«Со всех муниципальных образований съехались дети, которые, несмотря на определенные физические ограничения, добиваются в этой жизни больших творческих успехов, являются победителями различных конкурсов и фестивалей. Это уже стало доброй традицией — в преддверии Нового года они собираются и смотрят спектакль. Для них разрабатывается специальная программа, а еще они получают маленькие сладкие подарки», — рассказал заместитель министра культуры Краснодарского края Григорий Жуков.

Некоторые дети и родители на краевой праздник попали впервые.

«Такие мероприятия для нас — это большое счастье. Ребенок получил множество положительных эмоций, увидел Дедушку Мороза и Снегурочку, сфотографировался с ними», — отметила мать одного из зрителей спектакля Ольга Чугунова.

«Я хочу всем пожелать здоровья, и чтобы у вас все получилось», — сказал участник праздника Даниил Хозяинов.

Такой праздник для особенных детей проходит в Краснодаре уже третий год. Сейчас во всех театрах и домах культуры Кубани показывают новогодние и рождественские представления, для детей подготовлена интересная и насыщенная развлекательная программа.

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