В Краснодаре детям расскажут о любви святых Петра и Февронии

В Краснодарской краевой детской библиотеке 5 июля в 10:00 для детей младшего школьного возраста пройдет программа «Ромашки нежный лепесток согрет семейною любовью».

Детям представят книги из фонда библиотеки, в которых повествуется о любви Петра и Февронии — православных покровителей семьи и брака.

Гости ответят на вопросы викторины «Сказочная любовь», посвященной героям сказок, которые влюбляются друг в друга и совершают подвиги из-за любви, станут участниками конкурсов и просмотрят фрагменты из мультипликационных фильмов по теме встречи, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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