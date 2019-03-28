В Краснодаре девочка сломала нос при столкновении иномарки и маршрутки

Авария произошла 27 марта в 15:15. Один из участников ДТП скрылся с места.

По предварительным данным, неустановленный водитель пытался перестроиться и создал помеху в движении для Toyota, за рулем которой находилась 28-летняя девушка. Из-за этого иномарка врезалась в маршрутку, в которой находился только 44-летний водитель, пассажиров в салоне не было.

В результате ДТП пострадала восьмилетняя девочка, находившаяся на заднем сиденье Toyota. Она была пристегнута детским удерживающим устройством.

Девочку доставили в больницу. Поставили предварительный диагноз — открытый перелом носа.

После ДТП неустановленный водитель скрылся с места. По данному факту проводится проверка, сообщает отдельный батальон ДПС ГИБДД Краснодара.