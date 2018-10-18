В Краснодаре девушка из Татарстана хранила на съемной квартире 2 кг наркотиков

18 октября в 12:57

Приезжая собиралась продавать наркотические и психотропные вещества.

В ходе патрулирования в лесном массиве поселка Краснодарского внимание полицейских привлекла девушка, которая вела себя подозрительно и оглядывалась по сторонам. Ее задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанной оказалась ранее не судимая 24-летняя жительница республики Татарстан.

В ходе личного досмотра у девушки правоохранители обнаружили и изъяли 21 сверток с психотропным веществом общей массой более 350 г, а также восемь герметичных упаковок, содержащих вещество темного цвета. Экспертиза подтвердила, что это наркотик общей массой более 300 г.

При осмотре съемной квартиры девушки сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 300 полиэтиленовых пакетов с различными запрещенными веществами. Общая масса изъятого составила более 2 кг.

В отношении задержанной возбудили уголовные дела.

Девушка призналась, что незаконно приобрела и хранила запрещенное вещество, чтобы потом продать. По ее словам, в Краснодар она приехала несколько месяцев назад, чтобы найти работу.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Если ее вина будет доказана, девушке может грозить лишение свободы сроком до 20 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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