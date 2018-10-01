В Краснодаре девушке провели операцию по удлинению руки

Уникальную операцию провели в травматологическом отделении краевой больницы № 4.

Девушка приехала из другого региона, чтобы оперироваться у кубанских травматологов. У 23-летней пациентки был врожденный дефект — ее правая рука была значительно короче левой. Перед врачами стояла задача — удлинить правое плечо.

«Специалисты провели работу в несколько этапов. Сначала наложили аппарат Илизарова, который должен был удлинять руку и выращивать кость», — написал в Instagram Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Через 3,5 месяца, когда выращивание регенерата кости было завершено, девушку перевели на более комфортный вид фиксации кости — внутренний. За два часа операции врачи заменили наружный фиксатор на погружной — блокированный гвоздь. После установки гвоздя стержневой аппарат сняли.

Методика Илизарова применяется давно и успешно, однако наружный фиксатор девушке пришлось бы носить до 1,5 лет, что некомфортно и требует постоянных перевязок — аппарат мешает в повседневной жизни и может затруднять разработку плечевого и локтевого суставов.

Установленный гвоздь не нарушил выращенный регенерат кости, теперь он фиксирует плечевую кость, позволяя пациентке вернуться к полноценной жизни. Перестройка регенерата в нормальную кость произойдет в процессе ближайшего года, не доставляя дискомфорта.

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