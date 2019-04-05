В Краснодаре директор спортшколы вернул в бюджет украденные 600 тыс. рублей

В апреле суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании средств с директора спортивной школы № 2 Краснодара за причиненный им ущерб.

Прокуратура во время проверки установила, что директор муниципальной спортивной школы ДЮСШ № 2 в Краснодаре фиктивно трудоустроил работника. Учреждение начисляло несуществующему сотруднику зарплату, которую получал директор спортшколы. Ущерб составил более 600 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Для возмещения ущерба прокуратура подала иск в суд. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Директор спортшколы вернул деньги в бюджет Краснодара.