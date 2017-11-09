В Краснодаре директор стройкомпании задолжал сотрудникам более 35,7 млн рублей  

Материалы уголовного дела в отношении руководителя строительной компании «Кубань» передали в суд.

По версии следствия, директор с декабря 2016 года по апрель 2017 года не выплачивал в полном объеме зарплату 303 подчиненным. При этом он расходовал деньги на другие цели, в том числе рассчитывался с поставщиками. В итоге задолженность по зарплате составила более 35,7 млн рублей. Директор до сих пор ее не погасил.

Имущество руководителя арестовали — это пять объектов недвижимости. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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