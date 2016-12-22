В Краснодаре директора фирмы заподозрили в подкупе во время аукциона

В Краснодаре в декабре возбудили уголовное дело в отношении директора стройфирмы, которого заподозрили в коммерческом подкупе во время проведения электронного аукциона.

По версии следствия, в начале октября 2016 года директор ООО «РосТехСтрой», занимающегося строительно-монтажными работами, подал заявку на электронную площадку одного из сайтов на участие в аукционе по выполнению капитального ремонта участка автодороги. Используя свою должность и служебные полномочия, он предложил другому участнику аукциона за 7 млн рублей снять свое предприятие с участия в торгах.

Мужчина согласился, однако сообщил об этом в территориальный следственный отдел СКР. Мужчина встретился с директором 24 октября и передал ему требуемую сумму, после чего того задержали сотрудники полиции, действовавшие по поручению следователя СКР, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следственный отдел по Западному округу Краснодара СКР по краю возбудил уголовное дело о коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере. Следователи устанавливают обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.

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