В Краснодаре директора предприятия заподозрили в сокрытии от налоговой 6 млн рублей

В Краснодаре в феврале возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «Оптима Трейд». Его заподозрили в сокрытии денег на взыскание налогов.

По версии следствия, в феврале 2015 года в качестве обеспечительных мер налоговым органом в адрес директора предприятия были выставлены инкассовые поручения. С апреля по ноябрь 2014 года на расчетный счет, открытый мужчиной в филиале банка в Волгограде, поступило и было израсходовано на финансово-хозяйственную деятельность более 54 млн рублей. Мужчина закрыл счет, сделав принудительное взыскание задолженности в бюджет РФ невозможным. В результате он сокрыл от взыскания недоимки по налогам и сборам более 6 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следственный отдел по Центральному округу Краснодара СКР по краю возбудил уголовное дело о сокрытии денег организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. Следователи устанавливают обстоятельства преступления, расследование продолжается.

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