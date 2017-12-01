В Краснодаре директора стройкомпании «Таурас-96» заподозрили в невыплате зарплаты

В ноябре в его отношении СК возбудил уголовное дело.

По данным следствия, директор ООО «Таурас-96», работающего в сфере строительства многоквартирных домов, с августа 2016 года по август 2017 года не выплачивала зарплату примерно 60 работникам фирмы. Задолженность составила около 2 млн рублей, она до сих пор не погашена. При этом у директора была возможность платить зарплату, но деньги расходовались на другие цели, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Следствие устанавливает точное количество пострадавших. Выясняются обстоятельства преступления, расследование продолжается.

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