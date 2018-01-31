В Краснодаре директора транспортной фирмы заподозрили в невыплате 60 млн рублей налогов

В отношении мужчины в январе возбудили уголовное дело.

По данным следствия, директор ООО «Транспортная компания», работающего в сфере доставки грузов, предоставил в налоговую уточненную декларацию по налогу на добавленную стоимость за второй квартал 2015 года с ложными сведениями. В результате он уклонился от уплаты налогов в размере более 59,8 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование продолжается.

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