В Краснодаре для промышленных предприятий провели семинар по повышению конкурентоспособности

Совещание в марте провел руководитель регионального департамента промышленной политики Иван Куликов.

В работе приняли участие депутат Госдумы РФ Владимир Евланов, представители ЗСК края, Российского экспортного центра, Торгово-промышленной палаты, представители промышленных предприятий региона.

На семинаре говорили об оказании господдержки организациям-экспортерам, которые будут повышать конкурентоспособность на своих производствах. Такие предприятия смогут получить кредит по льготным условиям после отбора на региональном и федеральном уровнях.

По словам Ивана Куликова, программа будет разработана индивидуально под каждое предприятие, в целом все они дадут возможность производителям повысить экспортный потенциал и значительно расширить область реализации продукции.

«Наша задача сейчас информировать уже действующих экспортеров, а также те предприятия, которые только планируют выходить на новые зарубежные рынки о старте отбора», — отметил Иван Куликов.

На встрече приняли решение организовать на базе региональной Торгово-промышленной палаты консультационные сессии по отраслевым направлениям в рамках подготовки заявок на конкурс.

На Кубани квалификационный отбор производителей регионального значения будет проводить департамент промышленной политики. Заявки на участие в отборе будут принимать до 15 мая 2019 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.