В Краснодаре для абитуриентов проведут выставку учебных заведений

В Краснодаре 17 февраля пройдет профориентационная выставка учебных заведений «Абитуриент 2017».

Она будет работать с 10:00 до 13:00 во Дворце спорта «Олимп». На ней будут представлены около 40 учебных заведений: вузы, колледжи, профессиональные лицеи, учебные курсы и центры Краснодара.

Консультанты проинформируют выпускников школ о правилах приема в учебные заведения, факультетах и специальностях, об истории вузов.

Специалисты мобильного Центра занятости населения проведут компьютерное профессиональное тестирование учащихся школ и профессиональный тренинг, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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