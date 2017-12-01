В Краснодаре для бизнесменов проведут нетворкинг-марафон

В нем примут участие 1,5 тыс. предпринимателей.

Нетворкинг-марафон позволит найти новых клиентов или партнеров, договориться о создании нового бизнеса. Программа состоит из трех сессий, каждая— из нескольких образовательно-игровых блоков.

Участники будут общаться с людьми разных социальных категорий. Запланирована бизнес-игра от Фонда микрофинансирования Краснодарского края. Организуют десять мини-сообществ по 100 человек, состав которых будут каждый час обновлять модераторы.

Департамент инвестиций и развития малого предпринимательства Краснодарского края представит на мероприятии продукты фондов.

«Мы поддерживаем идею проведения таких мероприятий на постоянной основе. Мы подготовили призы для участников, и будем в дальнейшем поддерживать любые идеи по организации нетворкингов вместе с бизнес-сообществом», — рассказал начальник управления развития малого и среднего предпринимательства Виталий Воронов.

Мероприятие пройдет 2 декабря в Аrena Hall. Начало в 15:00.

Нетворкинг — это универсальный способ решить задачу с помощью знакомств. Участникам предоставляют площадку для налаживания связей между предпринимателями и потенциальными клиентами, студентами и работодателями, новыми жителями города и опытными краснодарцами, сообщается на сайте «Малое и среднее предпринимательство Краснодарского края».

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