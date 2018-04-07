В Краснодаре для болельщиков выставили Кубок Европы по баскетболу

Кубок будет выставлен в ТЦ «Красная площадь» 7 и 8 апреля.

Экспозиция с кубком будет открыта с 13:00 до 18:00. У всех желающих будет возможность сфотографироваться с главным трофеем 7DAYS EuroCup. Также в каждый из двух дней с 14:00 до 15:00 будут раздавать автографы игроки ПБК «Локомотив-Кубань».

Представленный трофей получит победитель финальной серии Еврокубка-2017/2018, в которой встретятся «Локомотив-Кубань» и турецкая «Дарюшшафака», сообщает пресс-служба клуба.

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