В ночь с 6 на 7 января и в течение ближайших трех суток в городе прогнозируют мокрый снег с дождем, мороз и гололедицу.

К работе подготовили спецтехнику и и более 1 тыс. 100 т противогололедных материалов.

В городе организовали регулярный объезд магистралей и путепроводов города. В случае образования наледи, дороги обработают реагентами. К очистке улиц от наледи и снега в Краснодаре готовы 23 комбинированные дорожные машины. В первую очередь, обработают девять мостов и путепроводов, магистральные дороги.

На случай сильного дождя в городе готовы выйти на откачку воды десять единиц спецтехники. При необходимости, количество водооткачивающих машин могут увеличить до 20, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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