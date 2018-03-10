В Краснодаре для обследования места взрыва в пятиэтажке применят беспилотник

Материалы обработают соответствующие специалисты.
Для мониторинга и видео- и фотофиксации места происшествия со всех ракурсов применят беспилотник, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Эти материалы передадут специалистам для обработки.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек. На месте работают спасатели, следователи, полиция, Росгвардия, медики.
По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. По предварительной информации, пострадали семь человек.
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Взрыв в пятиэтажке в Краснодаре
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