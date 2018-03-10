В Краснодаре для откачки воды с улиц задействовали шесть машин

В Единую дежурно-диспетчерскую службу города (ЕДДС) 10 марта поступило 38 обращений граждан о подтоплениях на проезжей части.
Заявки выполняют шесть вакуумных машин. В ЕДДС пояснили, что подтопления ликвидируют в том числе на улицах Московской, Гомельской, Вишняковой. При необходимости число вакуумных машин увеличат.
Согласно прогнозу Краснодарского гидрометцентра, дождливая погода продолжится в течение ночи, сообщает пресс-служба администрации города.
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