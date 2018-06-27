В Краснодаре для пешеходов закрыли один из тротуаров на Офицерском путепроводе

Ограничение пешеходного движения ввели с 27 июня до 7 июля в связи с ремонтом.

Тротуар закрыли с северной стороны путепровода на улице Офицерской. При этом перейти путепровод можно по противоположной стороне.

«В ходе капитального ремонта путепровода через железную дорогу уже отремонтирована его центральная часть и работы переместились на внешние полосы для движения транспорта, к которым примыкают пешеходные участки. Их также планируется обновить в ходе работ, заменить перильное ограждение. Для безопасности пешеходов тротуар будет поочередно закрываться: сначала с северной стороны, затем — с южной. Краснодарцы смогут пересечь путепровод по временной схеме, используя для этого четыре подземных перехода, расположенные поблизости», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Согласно временной схеме, пешеходы смогут миновать закрытый участок на северной стороне Офицерского путепровода по тротуарам на прилегающих улицах и через подземные переходы на улицах Офицерской, Коммунаров, Колхозной и подземный переход на углу Ростовское шоссе и улицы Зиповской. При этом также сохраняется возможность перейти путепровод пешком по тротуару, расположенному с его южной стороны.

Городской департамент транспорта и дорожного хозяйства просит пешеходов пользоваться предложенной временной схемой пересечения Офицерского путепровода, проявлять внимательность и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Со временной схемой движения для пешеходов можно ознакомиться здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работы на Офицерском путепроводе стартовали 3 июня. К ремонту улицы Офицерской подрядная организация приступила после завершения преобразования Зиповского кольца в Т-образный перекресток. Изменилась конфигурация перекрестка — «зеленый островок» в форме круга уменьшен и преобразован в треугольник, второй «зеленый островок» на улице Офицерской ближе к Колхозной убран. Специалисты считают, что новая схема движения позволит полностью избавиться от пробок на этом участке.

Ремонтирующие мост на Офицерской в Краснодаре бригады перешли на усиленный режим работы. По поручению городских властей они работают в круглосуточном режиме. Планируется, что в три смены строители смогут быстрее завершить обновление путепровода. В Краснодаре в ночь на 23 июня открыли внутренние полосы на Офицерском путепроводе.

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