В Краснодаре для съемок фильма временно ограничат движение на улице Красной

Движение транспорта ограничат 9 ноября с 7:30 до 21:00 по одной полосе улицы Красной (нечетная сторона), от улицы имени Чапаева до Карасунской по направлению к улице Карасунской.

Кроме того, для съемок фильма и стоянки специального транспорта будет задействована пешеходная зона.

«В Краснодаре, особенно в центре города, расположено много красивых зданий и локаций, которые хорошо впишутся в канву будущего фильма. По задумке режиссера Дениса Карро, в новой мелодраме «Ласточка» их выбрали для натурных съемок», — рассказал заместитель генерального директора ООО Кинокомпания «МедведьФильм Продакшн» Дмитрий Степанищев.

Съемки новой 16-серийной мелодрамы «Ласточка» стартовали в Краснодарском крае 30 сентября на территории Усть-Лабинска и Горячего Ключа, а также прошли в станицах Воронежской и Рязанской. Съемочный процесс продлится до 20 декабря.

В Краснодаре также снимут несколько эпизодов будущей ленты. В массовых сценах сериала будут заняты жители города. Премьера «Ласточки» запланирована на телеканале «Россия-1» в телесезоне 2018–2019 годов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», картину посвятят традиционным ценностям — любви и семейным узам.

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