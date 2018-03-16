В Краснодаре для строительства дороги в ЮМР изымут земли

Предполагается, что дорогу построят на улице имени Думенко от 70-летия Октября до Калинина.

Постановление об изъятии шести земельных участков и нежилого помещения на улице имени Думенко подписал мэр Евгений Первышов.

Собственники земли — КубГАУ имени Трубилина и Краснодарский НИИ сельского хозяйства имени Лукьяненко. Один участок находится в федеральной собственности, еще один — принадлежит частному лицу. Также изымут нежилое помещение площадью 20 кв. м., принадлежащее фирме «Кубаньоптпродторг».

Процедура проводится в соответствии с генпланом Краснодара, который утвердили в январе 2012 года, а также постановлением мэрии от 18 августа 2016 года.

По словам директора департамента муниципальной собственности и городских земель Краснодара Ильи Павлова, процедура оформления участков будет длиться до осени. Затем мэрия оформит право муниципальной собственности.

Предполагается, что новая магистраль разгрузит транспортный поток со стороны Юбилейного микрорайона в сторону центра, также водители смогут проехать через улицу Думенко на проспект Чекистов, сообщает РБК.

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