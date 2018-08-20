В Краснодаре для транспорта закрыли перекресток улиц Тургенева и Гагарина

Движение транспорта возобновится по прежней схеме утром 23 августа. Маршруты семи автобусов в связи с этим изменятся.

В краевой столице стартовал очередной этап капитального ремонта улицы Тургенева. На этот раз для движения закрыли перекресток на пересечении Гагарина. Семь автобусов теперь курсируют в объезд. Автолюбителям предлагают ехать по улице Воровского.

На участке от Фестивальной до Гагарина улица пока будет односторонней. Это относится и к улице Монтажников — от Аэродромной до Тургенева. К прежней схеме маршрута должны вернуться уже 23 августа. За это время дорожники проложат коммуникации, заасфальтируют участок и обустроят тротуары.

Новый ливневый коллектор на Тургенева смонтировали от улиц Северной до Гагарина. Три квартала уже имеют первый слой асфальта. На очереди еще столько же. Открыть движение по одной из главных транспортных артерий Краснодара планируют в октябре.

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