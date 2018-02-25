В Краснодаре для уборки снега задействовали 60 единиц техники

В ночь на 25 февраля на уборке улиц от снега и наледи работали несколько десятков специализированных машин. На магистрали города, путепроводы, мосты и федеральные трассы было внесено более 600 т песчано-соляной смеси.

«Еще до наступления снегопада в ночь с 24 на 25 февраля на главных улицах города — это Красных Партизан, Северная, имени Мачуги, Ставропольская и ряд других — работала специализированная техника. Проезжая часть обработана песчано-соляной смесью в количестве 629 т, внесено также около 12 т твердых реагентов. Уборка улиц продолжается и в настоящее время», — прокомментировали в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Количество снегоуборочной техники на улицах в случае усиления осадков может быть увеличено, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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