В Краснодаре для участников «Школы молодого предпринимателя» проведут бизнес-игру

Мероприятие пройдет в Центре поддержки предпринимательства 2 декабря.

Начало в 11:00. Показать себя в бизнес-игре участники «Школы молодого предпринимателя» смогут бесплатно.

Проект «Школа молодого предпринимателя» действует с 2016 года. Он направлен на развитие предпринимательской инициативы у молодежи и формирование навыков ведения бизнеса. За время существования участниками школы стали более 1 тыс. человек.

В основе программы лежат практические знания от успешных предпринимателей и экспертов. Для участников проводят семинары, мастер-классы и бизнес-тренинги. Программа рассчитана на три месяца. По итогам участники смогут сформировать целостное видение своего бизнеса, систематизировать накопленные знания и наработать компетенции.

В проекте «Школа молодого предпринимателя» рассматривают темы современных методов генерации бизнес-идей, эффективного продвижения продукции и услуг, интернет-маркетинга, навыков деловых переговоров. Среди спикеров — предприниматели с практическим опытом работы, финансовые аналитики, бизнес-консультанты, представители власти, сообщается на сайте «Малое и среднее предпринимательство Краснодарского края».

Оставить заявку на участие можно на сайте или по телефону 8 (800) 707-07-11.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре начинающим предпринимателям расскажут о выборе ниши для бизнеса.

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