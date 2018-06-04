В Краснодаре для уничтожения амброзии ежедневно задействуют 200 единиц техники

Ситуацию обсудили на совещании в мэрии, которое провел глава города Евгений Первышов.

«Проблема серьезная, тысячи горожан страдают от аллергии, вызванной цветением амброзии. Уже сегодня нужно развернуть масштабные работы по уничтожению этого сорняка, не дожидаясь периода его цветения», — сказал Первышов.

По его словам, необходимо принимать более действенные меры к владельцам земельных участков, которые не следят за своими территориями: помимо штрафных санкций, вести базу нарушителей.

«И применять к ним меры не только в части борьбы с амброзией, но и в целом в части дальнейшего использования территорий», — добавил мэр.

Заместитель главы Краснодара Евгений Зименко отметил, что работы по покосу карантинной и сорной растительности начали в апреле. Участие в них принимают промышленные и сельскохозяйственные предприятия, строительные компании, ТОСы, ТСЖ. Ежедневно задействованы около 170 ручных косилок и 20 тракторных. Особое внимание уделяют строительным площадкам, пустырям, внутриквартальным и сельскохозяйственным территориям, кладбищам.

С начала июня к работе приступили рейдовые группы. В их состав вошли представители внутригородских округов, департаментов и управлений администрации, инспекторы Россельхознадзора. Задача — выявлять очаги произрастания амброзии, наказывать нарушителей и добиваться ее покоса. Уже составили 50 протоколов об административных нарушениях, выдали 275 предписаний, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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