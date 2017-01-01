В Краснодаре до 23 рублей подорожали билеты в общественном транспорте

В Краснодаре с 1 января повысилась стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах.

Цена одной поездки, а также стоимость билета на провоз одного места багажа, теперь составляет 23 рубля.

Для пассажиров, использующих электронные транспортные карты, предусмотрены скидки.

Стоимость пополнения безлимитной транспортной карты повысилась до 450 рублей на пять дней, до 1,5 тыс. рублей — на 30 дней. Теперь такой картой можно расплатиться в муниципальных автобусах. Ранее безлимитную карту принимали только в трамваях и троллейбусах, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КТТУ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», власти Краснодара назвали рост платы за проезд экономически обоснованным.

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