В Краснодаре до конца января проведут генеральную уборку

В городе стартовала масштабная работа по уборке и приведению в порядок контейнерных площадок, ликвидации стихийных свалок.

Во время рабочего объезда глава Краснодара Евгений Первышов поручил в течение двух недель выполнить основную работу по очистке города.

«Переход на новую систему вывоза мусора показал ряд недоработок и проблем, которые сейчас решаются. При этом наша первоочередная задача — не выяснять, кто виноват в появлении стихийных свалок. А вернуть улицам Краснодара привычную чистоту, навести порядок. Провести по сути генеральную уборку. Именно поэтому мы выделили из бюджета Краснодара нужные для этого средства. Работы стартовали, теперь важно их быстро и качественно провести. Задействовать для контроля за очисткой городские службы и внутригородские округа, привести в порядок контейнерные площадки и прилегающую к ним территорию», — сказал мэр.

Также глава города поручил в постоянном режиме вести отчет выполненной работы и по мере очистки размещать результаты на официальном интернет-портале администрации города, где для этого создан специальный раздел.

В этом же разделе горожане смогут сообщить информацию о захламленной территории рядом с контейнерными площадками, где необходимо провести уборку. Департамент городского хозяйства и ТЭК Краснодара обозначит сроки наведения порядка по каждому адресу и разместит отчет о выполнении каждой заявки.

Во время объезда Евгений Первышов проверил, как региональный оператор — «Мусороуборочная компания» — ведет очистку территории рядом с контейнерными площадками на улице Калинина. Здесь рядом с каждым местом сбора отходов скопились горы мусора. Некоторые стихийные свалки занимали в несколько раз больше места, чем сама контейнерная площадка.

Как рассказал заместитель главы Краснодара Евгений Зименко, в городе предстоит очистить территорию больше 1,8 тыс. площадок для сбора коммунальных отходов. В работах задействуют более 30 единиц техники, в том числе шесть грейдеров и три самосвала. В среднем рядом с каждым контейнером необходимо убрать около от 3 до 8 куб. м мусора.

Евгений Зименко отметил, что уже создана и действует рабочая группа, в которую вошли представители министерства жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Краснодарского края и администрации города. Ее задача — отслеживать ситуацию с вывозом мусора на территории города и добиваться своевременной и качественной уборки.

Как отметил Евгений Первышов, предстоит продолжить разъяснительную работу с жителями, управляющими компаниями, ТСЖ — всеми, кто отвечает за содержание контейнерных площадок и организацию вывоза мусора, чтобы добиваться соблюдения правил обращения с отходами, в том числе со строительными и крупногабаритными, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в декабре 2018 года выделили 50 млн рублей на уборку мусора возле контейнеров.

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