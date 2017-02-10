В Краснодаре дольщикам ЖК на улице Гаражной предложат компенсацию

В Краснодаре 10 февраля вице-мэр Владислав Ставицкий обсудил с дольщиками пути выхода из проблемной ситуации с жилым комплексом на улице Гаражной.

ЖК на улице Гаражной, 87 должна была построить компания «Кубанский риэлтерский центр».

«По поручению мэра провели переговоры с новым правообладателем земельного участка под строительство. Достигнут ряд договоренностей. Рассчитываю, что они позволят нам продвинуться в решении вопроса с дольщиками жилого комплекса, и будет найден вариант, который бы устраивал участников долевого строительства», — сказал Ставицкий.

В 2014 году собственник земельного участка «Краснодарский завод резиновых технических изделий» передал его в аренду с последующим выкупом застройщику ООО «Кубанский риэлтерский центр». На участке должны были построить многоквартирный жилой дом.

С 2014 года компания заключила несколько десятков договоров с дольщиками на приобретение квартир и нежилых помещений в будущем жилом комплексе. Соглашения были заключены как в соответствии с федеральным законом № 214, так и по договорам инвестирования или предварительным контрактам участия в долевом строительстве в нарушение действующего законодательства.

До середины 2016 года застройщик не приступил к строительству. Договор аренды земельного участка в связи с нарушениями его исполнения был расторгнут.

Затем новым арендатором стала компания «АльфаСтройКомплекс» (АСК). Компания планирует возвести жилой комплекс на улице Гаражной, 87 по новому проекту.

Представитель АСК рассказал, что компания готова рассмотреть вариант предоставления компенсации дольщикам, которые приобретали жилье по договорам долевого участия по закону и имеют подтверждающие документы. Застройщик готов предоставить каждому обманутому дольщику по одной равноценной квартире в своих жилых комплексах. Однако компенсации не коснутся граждан, вложивших деньги в коммерческие помещения, или заключивших сделки в нарушение действующего законодательства. Представитель компании добавил, что с каждым дольщиком будут работать отдельно.

Ставицкий отметил, что городские власти продолжат держать на контроле вопрос о компенсациях дольщикам этого ЖК, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в августе возбудили уголовное дело о нецелевом использовании денег дольщиков. Во время прокурорской проверки выснилось, что ООО «Кубанский риэлтерский центр» при возведении многоквартирного дома на улице Гаражной, 87 потратило деньги участников долевого строительства в размере 136 млн рублей.

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