В Краснодаре дольщики домов на улице Мачуги не согласились с проектом достройки жилья

Мэр Евгений Первышов предложил рассмотреть механизм достройки многоэтажек при участии нового инвестора.

Глава города встретился с дольщиками проблемных домов на улице Мачуги, 2.

«Введенный мораторий на выдачу разрешений на новое жилищное строительство в микрорайоне Гидростроителей продолжает действовать. Исключения могут быть только при условии, что застройщик берет на себя обязательства по решению проблем обманутых дольщиков или по строительству социальных объектов. Действительно, предложение инвестора повлечет за собой уплотнительную застройку микрорайона, именно поэтому в этом вопросе важно ваше решение и отношение к предложенному алгоритму», — сказал Первышов.

Дома практически построены. Здания возведены, в завершающей стадии находится установка окон и дверей. При содействии администраций края и Краснодара по программе «Жилище» выполнили работы по большей части коммуникаций: монтаж водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

Отмечается, что главное препятствие для достройки домов — отсутствие мощностей для электроснабжения. Необходимо около 750 кВт — для этого нужно приобрести лимиты электроэнергии, проложить кабельную линию, построить подстанцию. Стоимость всех работ составляет около 50 млн руб. Из отсутствия электрических мощностей сдать дома в эксплуатацию невозможно. Также это не позволяет начать монтаж лифтов.

Гендиректор компании-инвестора «ЖСК Южный» Ольга Розгина рассказала, что рядом со строящимися литерами на улице Мачуги расположен земельный участок. Он предназначен для многоэтажного жилищного строительства. Компания намерена построить там 24-этажный жилой дом. При этом инвестор полностью обеспечит дома дольщиков электричеством по постоянной схеме. Это позволит завершить строительство домов в следующем году.

Мэр отметил условия, которые выдвинула администрация города. Инвестор должен выкупить электрические мощности и оплатить техническое присоединение — то есть полную сумму затрат по электроснабжению проблемных домов. После этого мэрия выдаст разрешение на строительство многоквартирного дома. Работы по строительству электрической подстанции, прокладке кабельных линий и подключение домов обманутых дольщиков к электроэнергии по постоянной схеме займут около полугода.

Обсуждение предложенного варианта вызвало дискуссию среди дольщиков. В результате большинство из них высказались против предложенного алгоритма.

«Нам было важно узнать ваше решение, вы его озвучили. Мы обязательно будем продолжать работу по поиску новых возможностей для завершения строительства домов на улице Мачуги, 2. Но нужно понимать, что нам придется пересмотреть дорожную карту по достройке домов в сторону увеличения сроков их завершения», — пояснил Первышов.

Он отметил, что несогласие дольщиков с предложенным механизмом означает, что администрация не будет выдавать разрешение на возведение многоквартирного дома на смежном участке.

На улице Мачуги, 2 строят два 16-ти и 19-ти этажных дома на 468 квартир. Их строительство начинала компания «Стройинтеркомплекс» в 2003 году. После банкротства компании возведение этих литеров заморозили. Строительство по договоренности с администрацией города возобновила в 2012 году компания «ВСВ-Гидрострой». Из 468 квартир в этих домах 417 получат обманутые дольщики «Стройинтеркомплекса», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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