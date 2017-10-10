В Краснодаре дольщики вложили 220 млн рублей в дом, который еще не начали строить

Дом № 87 по улице Гаражной — жилой комплекс «Маршал» — должна была возвести компания «Кубанский риелторский центр». Однако застройщика признали банкротом.

Более трех лет дольщики дома ждут начала строительства. В несуществующий дом покупатели квартир и коммерческих помещений вложили более 220 млн рублей. Теперь разбираться с проблемой придется краевым и городским властям. Уже найден инвестор. В столице Кубани прошло совещание, на котором стороны пытались найти выход из положения.

«Оценку действия и законности тех или иных решений — правильно или неправильно — будут давать следственные органы. Я бы хотел это отставить в стороны, за рамки нашей встречи, потому что дискутировать можно бесконечно долго, философствовать тоже. Но от этого вот, услышьте меня, дом не построится, наша задача на сегодняшний день — решить эту проблему», — сказал первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Стороны договорились, что все деньги, которые дольщики вложили в проект ранее, будут зачтены. Но главный вопрос встречи — сколько будет стоить постройка дома фактически с нуля — остался открытым. На совещании приняли решение создать специальную комиссию, в которую войдут дольщики, представители мэрии и строители.

«Здесь должен быть какой-то сводный отчет, оценочная кампания их, оценочная кампания муниципальная, которую я просто попрошу сделать им оценку приблизительную, и оценочная кампания потенциального инвестора. Три оценки сведем — получим среднюю арифметическую стоимость», — пояснил глава Краснодара Евгений Первышов.

Расчеты обещали представить на следующем совещании. Но даже по самым оптимистичным прогнозам въехать в свои квартиры дольщики смогут не ранее чем через 2,5 года.

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